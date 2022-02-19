Глава МИД Франции провел телефонный разговор с Лавровым, выразил обеспокоенность эскалацией на востоке Украины

Ле Дриан предостерег РФ от «нового нарушения территориальной целостности Украины» и предупредил, что Запад готов ввести санкции в случае российского нападения на украинскую

территорию, — сообщает агентство ТАСС. А также заявил, что количество нарушений, зафиксированных ОБСЕ в Донбассе, противоречит обязательствам в «Нормандском формате». При этом он отметил, что судя по ответам, опубликованным Россией 17 февраля все еще есть пространство для диалога, но России следует принять решение, хочет ли она его вести. «Франция и ее партнеры по-прежнему готовы содействовать такому диалогу», — подытожил он.