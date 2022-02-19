Володацкий: Условия для пребывания эвакуированных и непризнанных ЛНР и ДНР созданы минимум на две недели

Такое предположение выдвинул первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат от региона Виктор Водолацкий. «Количество людей огромно, в палатках их держать нельзя, это не по-человечески. Мы не знаем, сколько это будет продолжаться. Людям нужно создать нормальные условия хотя бы минимум на две недели», — заявил он.

В Ростовской области подготовлено 143 пункта временного размещения для эвакуированных из самопровозглашенных республик Донбасса. Выделено почти 13 тысяч мест. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев. Ранее руководство самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. Власти Украины утверждают, что наступательных операций в Донбассе не планируют. Также Игорь Гуськов сообщил, что все эвакуированные с Донбасса до конца дня получат положенные выплаты.