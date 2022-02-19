Генсек НАТО: Организация остается открыта к диалогу с Россией и намерена защищать всех союзников

Об этом он заявил в ходу Мюнхенской конференции. При этом, по словам Столтенберга, НАТО считает отвод войск РФ важным шагом в урегулирования кризиса вокруг Украины. «Пока что мы не видим признаков отвода сил, деэскалации, напротив», — заявил он на Мюнхенской конференции по безопасности. Он призвал: «Мы призываем Россию отвести свои силы от границ Украины. Это должно стать важным первым шагом на пути к мирному урегулированию [кризиса]».
2022-02-19T12:29:45+03:00
2022-02-19T12:29:45+03:00
https://echo.msk.ru/news/2982316-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:29, 19 февраля 2022
Загрузка комментариев...