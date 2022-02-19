Санкции ЕС против России в случае начала войны на Украине затронут энергетический сектор и высокие технологии

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, ЕС и НАТО будут сохранять полное единство в условиях украинского кризиса, — передает агентство ТАСС.

Европейский союз не может быть настолько зависим от поставщика энергоносителей, который угрожает начать войну на континенте, — передает слова главы Еврокомиссии агентство Reuters. Она отметила, ограничения введут в случае начала боевых действий на Украине. Она считает, что события этих дней могут полностью изменить мировой порядок: " «Мы наблюдаем самое крупное наращивание войск в Европе с темных времен холодной войны. Событие этих дней могут полностью изменить мировой порядок. Украина только что отпраздновала 30 лет независимости. Целое поколение украинцев родилось и выросло в свободной стране. Они — дети демократии. Но сейчас они на ежедневной основе сталкиваются с внешней агрессией и вмешательством».



Этой ночью президент США Джо Байден выразил уверенность, что Россия нападет на Украину . Глава Белого дома сказал, что по его данным президент Владимир Путин принял такое решение, и вторжение может состояться в ближайшие дни.

Российские власти неоднократно отвергали подобные обвинения.