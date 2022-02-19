Зеленский встретится с вице-президентом США Камалой Харрис, лидерами Великобритании и Германии

Об этом сообщают в пресс-службе украинского лидера. Зеленский должен вернуться с международной конференции по безопасности в Киев сегодня же.



По словам источников американского телеканала NBC, администрация США была обеспокоена отъездом президента Украины в Германию для участия в форуме, в Белом доме опасаются, что отсутствием главы государства может воспользоваться Россия на фоне обострения в Донбассе.