Наблюдатели от ОБСЕ зафиксировали накануне в Донбассе более 830 случаев нарушения режима прекращения огня

Свыше 600 из них это взрывы, — говорится в отчете специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Документ опубликован, в том числе, на сайте Эха Москвы.

При этом ни со стороны наблюдателей, ни от конфликтующих сторон нет информации о погибших и раненых.