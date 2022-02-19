Беженцы из Донбасса могут быть направлены в семь регионов России, — замглавы МЧС

Среди них Краснодарский край, Курская, Воронежская, Белгородская, Орловская, Брянская, Московская области. Ранее режим чрезвычайной ситуации введен в Ростовской области из-за потока людей, которых вывозят из Донбасса.

Массовую эвакуацию объявили накануне на территориях Украины, неподконтрольных Киеву. В непризнанных республиках утверждают, что есть угроза боевых действий со стороны Украины. В Киеве это отрицают и полагают, что нынешнее обострение это приготовление к российской агрессии.

Около 2,3 млн тест-систем на COVID-19 в ближайшее время поставят в Ростовскую область, — заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.