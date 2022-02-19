В России за последние сутки выявлено 179 147 заболевших COVID-19, — Оперштаб

798 человек умерло. Госпитализированы 15 062 заболевших. Это на 19,2% ниже показателя предыдущего дня.

Ежедневный прирост заболевших после непродолжительного снижения в начале этой недели сохраняется на одном уровне. Небольшой прирост отмечен в Санкт-Петербурге, где за последние сутки коронавирус выявили у 18 тысяч человек, тогда как днем ранее зафиксировали около 16 тысяч случаев заражения. В Москве заболеваемость снижается, до 7 тысяч, что почти на две тысячи меньше чем накануне. В Подмосковье в середине недели количество инфицированных также уменьшалось, но к настоящему времени выросло до 5 тысяч и держится на этом уровне уже два дня. Число госпитализаций в России после резкого роста постепенно снижается. В стационары доставили 15 тысяч новых пациентов. При относительно положительной динамике по всей стране растет смертность. Это максимум с начала января. В Москве зафиксировано 87 летальных случаев, 83 – в Санкт-Петербурге, 27— в Подмосковье.

В России планируют начать испытания новой вакцины, чтобы справиться с ростом заболеваемости из-за омикрон-штамма. В центре имени Гамалеи сообщили, что препарат содержит частицы стразу нескольких наиболее распространенных вариантов инфекции.