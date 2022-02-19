ТАСС: На территории Ростовской области в 1 км от государственной границы разорвался снаряд

Инцидент произошел на территории Тарасовского района. Взрыв произошел в 04:00 мск, в 300 м от одного из домовладений в станице Митякинской, сообщает агентство. Официального подтверждения этой информации нет. Никаких подтверждающих эту информацию фото/видео агентства пока также не публиковали.