ФСБ: Все пункты пропуска в Ростовской области работают только на въезд в Россию

Сообщил представитель погрануправления УФСБ по Ростовской области. «Все пункты пропуска были переведены только на въезд в РФ. С 09:00 по Москве 19 февраля погрануправление осуществляет деятельность в усиленном режиме», — сказал он на совещании с участием врио главы МЧС Александра Чуприяна.
2022-02-19T10:42:05+03:00
2022-02-19T10:42:05+03:00
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10:42, 19 февраля 2022
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Фитин. Начальник разведки Надо создавать вот этот двухполярный мир. Потому что американцы же после войны готовили вот эти удары. И если бы не работа нашей разведки, о которой можно еще долго рассказывать, у нас не было бы бомбы, и они могли бы нанести вот эти ядерные удары, зная, что им ничем не ответят…