ФСБ: Все пункты пропуска в Ростовской области работают только на въезд в Россию

Сообщил представитель погрануправления УФСБ по Ростовской области. «Все пункты пропуска были переведены только на въезд в РФ. С 09:00 по Москве 19 февраля погрануправление осуществляет деятельность в усиленном режиме», — сказал он на совещании с участием врио главы МЧС Александра Чуприяна.