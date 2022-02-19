Ростовская область вводит режим чрезвычайной ситуации из-за наплыва беженцев из Донбасса, — губернатор

Режим действует, начиная с 10:00 по Москве. Губернатор Ростовской области Василий Голубев объявил о введении в области режима чрезвычайной ситуации из-за наплыва эвакуированных жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Порядка 100 тыс. эвакуированных из Донбасса к обеду будут на границе с Ростовской областью , объявил депутат Государственной думы от Ростовской области Водолацкий.

Также известно, что Ростовская область получила 5 млрд рублей на выплаты беженцам из Донбасса. Эвакуированных в данный регион начали отправлять поездами. Вместимость одного состава 900 человек. Местными СМИ сообщается, что МЧС Ростовской области развернуло палаточный лагерь для приёма беженцев, которым не хватит места на базах отдыха.