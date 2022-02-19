Украинская разведка: Российские спецслужбы заминировали ряд объектов социальной инфраструктуры в Донецке

Секретарь Совета национальной безопасности обороны Украины Алексей Данилов предположил, что могут быть взорваны автобусы, на которых эвакуируют в Россию жителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что возможные взрывы создадут основания для обвинения Украины в терактах, — говорится в заявлении украинской разведки, которое размещено в Facebook