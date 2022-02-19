Украинская разведка: Российские спецслужбы заминировали ряд объектов социальной инфраструктуры в Донецке

Секретарь Совета национальной безопасности обороны Украины Алексей Данилов предположил, что могут быть взорваны автобусы, на которых эвакуируют в Россию жителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что возможные взрывы создадут основания для обвинения Украины в терактах, — говорится в заявлении украинской разведки, которое размещено в Facebook
2022-02-19T10:02:15+03:00
2022-02-19T10:02:15+03:00
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10:02, 19 февраля 2022
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Фитин. Начальник разведки Надо создавать вот этот двухполярный мир. Потому что американцы же после войны готовили вот эти удары. И если бы не работа нашей разведки, о которой можно еще долго рассказывать, у нас не было бы бомбы, и они могли бы нанести вот эти ядерные удары, зная, что им ничем не ответят…