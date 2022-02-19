Глава непризнанной ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о всеобщей мобилизации в Республике

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ о всеобщей мобилизации в Республике. Пасечник также в своём указе запретил мужчинам в возрасте 18-55 лет покидать территорию ЛНР. «Постановляю осуществить призыв на военную службу граждан мужского пола, состоящих на воинском учёте, или не состоящих, но обязанных состоять на воинском учёте, и граждан, пребывающих в запасе, возрастом от 18 до 55 лет.», — говорится в указе. Также он разрешил исполнительным властям изымать необходимые для нужд обороны транспортные средства и имущество у граждан и предприятий.

В документе приказано перевести экономику ЛНР, органов государственной власти, предприятий и учреждений на работу в условиях военного времени.