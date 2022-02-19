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10:00, 19 февраля 2022

Украина не допустила ОБСЕ к осмотру места попадания снаряда в детсад якобы из-за следственных действий на месте

Украина не допустила ОБСЕ к осмотру места попадания снаряда в детсад якобы из-за следственных действий на месте. Наблюдателям пришлось провести осмотр лишь издалека. Об этом сказано в ежедневном отчете миссии, сообщает «Страна».

«На ул. Деповской, 22, примерно в 20 м к юго-западу от двухэтажного здания детского сада наблюдатели видели воронку на детской площадке, а также следы (по оценке, от разлета осколков) на внутренней части бетонного ограждения вокруг здания. Также команда СММ видела пробоину (диаметром около 1 м), а также разбитое окно на фасаде северо-восточной стены здания детсада и 2 разбитых окна на северо-западной стене (на первом и втором этаже)», — сказано в отчете по поводу обследования окрестностей здания.

Власти непризнанной ЛНР же заявили, что обстрел здания ВСУ был организован для провокации.

Многие пользователи интернета, разглядывая фото, представленные Киевом, высказали сомнения по поводу происхождения разрушения: после якобы попадания снаряда игрушки остались лежать на полках, а в окнах уцелели все стёкла.

Источник фото: Телеграм-канал sputniklive


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