Украинская разведка: российские спецслужбы заминировали ряд объектов социальной инфраструктуры в Донецке

Секретарь Совета национальной безопасности обороны Украины Алексей Данилов предположил, что могут быть взорваны автобусы, на которых эвакуируют в Россию жителей самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Возможные взрывы создадут основания для обвинения Украины в терактах, — говорится в заявлении украинской разведки, которое размещено в Facebook