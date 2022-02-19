Украинский омбудсмен Денисова заявила, что в самопровозглашенных ЛНР и ДНР с помощью эвакуации сеется паника

Об этом она заявила Людмила Денисова на своей странице в Facebook. По информации ее источников, предпосылок для эвакуации нет. «По предварительно сформированным спискам планируется эвакуация местного населения железнодорожным транспортом. Людей пожилого возраста и детей из учреждений социального типа (детских домов) вывозят фактически силой», — заявила Денисова. По ее словам, мужчинам призывного возраста и лицам, без паспорта РФ, запрещается выезжать с территорий.
2022-02-19T09:44:09+03:00
2022-02-19T09:44:09+03:00
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09:44, 19 февраля 2022
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Фитин. Начальник разведки Надо создавать вот этот двухполярный мир. Потому что американцы же после войны готовили вот эти удары. И если бы не работа нашей разведки, о которой можно еще долго рассказывать, у нас не было бы бомбы, и они могли бы нанести вот эти ядерные удары, зная, что им ничем не ответят…