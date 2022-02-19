Украинский омбудсмен Денисова заявила, что в самопровозглашенных ЛНР и ДНР с помощью эвакуации сеется паника

Об этом она заявила Людмила Денисова на своей странице в Facebook. По информации ее источников, предпосылок для эвакуации нет. «По предварительно сформированным спискам планируется эвакуация местного населения железнодорожным транспортом. Людей пожилого возраста и детей из учреждений социального типа (детских домов) вывозят фактически силой», — заявила Денисова. По ее словам, мужчинам призывного возраста и лицам, без паспорта РФ, запрещается выезжать с территорий.