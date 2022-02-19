Глава непризнанной ДНР Денис Пушилин заявил, что подписал указ о всеобщей мобилизации в республике

Глава непризнанной ДНР Денис Пушилин объявил всеобщую мобилизацию. Его слова из видеообращения к населению приводят государственные агентства: «Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты. Сегодня мною подписан указ о всеобщей мобилизации». Также Пушилин заявил, что 18 февраля в Ростовскую область приехали первые автобусы с эвакуированными жителями ДНР. По какому бы сценарию не развивались события, Донбасс сможет сдержать агрессию Киева, сказал Пушилин в своём обращении в жителям непризнанной ДНР. «Призываю земляков, прибывающих в запасе, прибыть в военный комиссариаты.<...> Обращаюсь ко всем мужчинам, способным держать в руках оружие — стать на защиту своих семей <...> Совместными усилиями мы добьёмся победы, мы защитим Донбасс и всех русских людей.»

Народный совет самопровозглашенной ДНР утвердил указ Пушилина о всеобщей мобилизации.