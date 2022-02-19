Украинские силовики в 8 утра обстреляли еще один населенный. За ночь их было обстреляно более 10

Украинские силовики в 8 утра обстреляли из артиллерии населенный пункт Саханка в самопровозглашенной ДНР, выпустив 16 снарядов калибром 122 мм, — заявили в Совместном центре контроля и координации непризнанной ДНР. По его данным, минувшей ночью обстреляли более 10 населенных пунктов в самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Из-за обстрелов почти 2 млн человек в Донбассе могут остаться без питьевой воды, — заявил Басурин, пресс-секретарь военного командования самопровозглашенной ДНР.