Украинские силовики в 8 утра обстреляли еще один населенный. За ночь их было обстреляно более 10

Украинские силовики в 8 утра обстреляли из артиллерии населенный пункт Саханка в самопровозглашенной ДНР, выпустив 16 снарядов калибром 122 мм, — заявили в Совместном центре контроля и координации непризнанной ДНР. По его данным, минувшей ночью обстреляли более 10 населенных пунктов в самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Из-за обстрелов почти 2 млн человек в Донбассе могут остаться без питьевой воды, — заявил Басурин, пресс-секретарь военного командования самопровозглашенной ДНР.
2022-02-19T09:08:11+03:00
2022-02-19T09:08:11+03:00
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09:08, 19 февраля 2022
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Фитин. Начальник разведки Надо создавать вот этот двухполярный мир. Потому что американцы же после войны готовили вот эти удары. И если бы не работа нашей разведки, о которой можно еще долго рассказывать, у нас не было бы бомбы, и они могли бы нанести вот эти ядерные удары, зная, что им ничем не ответят…