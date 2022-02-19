Меньше половины россиян считают внешнюю политику России успешной

Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение». Успешной внешнюю политику России считает 43% опрошенных. В качестве примеров успеха респонденты называют военную операцию в Сирии, введение войск ОДКБ в Казахстан и противостояние НАТО, передает «Интерфакс». Опрос был проведен 5 и 6 февраля в 53 регионах, в нем участвовали 1500 человек.