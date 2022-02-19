Меньше половины россиян считают внешнюю политику России успешной

Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда «Общественное мнение». Успешной внешнюю политику России считает 43% опрошенных. В качестве примеров успеха респонденты называют военную операцию в Сирии, введение войск ОДКБ в Казахстан и противостояние НАТО, передает «Интерфакс». Опрос был проведен 5 и 6 февраля в 53 регионах, в нем участвовали 1500 человек.
2022-02-19T08:36:10+03:00
2022-02-19T08:37:56+03:00
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08:36, 19 февраля 2022
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Фитин. Начальник разведки Надо создавать вот этот двухполярный мир. Потому что американцы же после войны готовили вот эти удары. И если бы не работа нашей разведки, о которой можно еще долго рассказывать, у нас не было бы бомбы, и они могли бы нанести вот эти ядерные удары, зная, что им ничем не ответят…