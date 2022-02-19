Z Архив новостей новости
5 13 6 803
08:22, 19 февраля 2022

Мишустин подписал постановление, упрощающее импорт товаров с отдельных территорий самопровозглашенных ЛНР и ДНР

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Запрет в отношении сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, ввозимых в Российскую Федерацию, не применяется к товарам, происходящим из отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины», говорится в постановлении.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Вячеслав Володин: Преступления Киева замалчиваются Вашингтоном и Брюсселем Речь идёт о гибели людей во время госпереворота в 2014 году, при поджоге Дома профсоюзов в Одессе, во время проведения карательных операций в Донбассе. Что это, если не геноцид?..

5 224 6 15324 18.02
Новости

Видеообращения глав самопровозглашенных ДНР и ЛНР с сообщениями об эвакуации были записаны два дня назад При этом в ходе обращения произносятся слова, «сегодня, 18 февраля»...

5 99 6 38427
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Грибникам на заметку Не удивлюсь, если в следующий раз в небе над шведскими АЭС местными журналистами будут замечены валькирии Вооружённых сил России…

5 92 6 10022 17.02
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Британской стороне пора извиниться Мы к британским границам, например, и не подводили войска, а «напасть», по мнению предыдущего поколения лондонской политической мысли, на Британию сумели в районе солсберецких шпилей…

5 73 6 8133 15.02
Блоги

Conflict Intelligence Team Расследования военных конфликтов

Советуем господину Мовчану «держаться на своей полосе» Наша команда уже много месяцев отслеживает накопление российских войск у границ Украины и в Крыму, поэтому мы сочли необходимым внести ясность и ответить своей публикацией на основе объективных данных…

5 272 6 100981 12.02
Блоги

«Самогипноз о неизбежности российского нападения упорно продолжается» Посольство России в США: Призываем госдепартамент не подпитывать «милитаристский угар» журналистов…

5 83 6 10782 17.02
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Пусть знают наших Ни разу не видела, чтобы США платили хоть что-то для защиты свободы. Даже по счетам ни разу не заплатили. Зато я видела, как Россия обеспечила защиту демократии в Крыму…

5 131 6 17125 16.02
Блоги

Вячеслав Володин: Обращение к Президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР будет направлено незамедлительно Киев не соблюдает Минские договорённости. Наши граждане и соотечественники, проживающие в Донбассе, нуждаются в помощи и поддержке…

5 48 6 8430 15.02
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

О правовых основаниях членства Российской Федерации в ООН и безграмотности деятелей их оспаривающих Очевидная деградация дипломатической и юридической подготовки представителей англосаксонской школы мысли распространяется и на вассалов…

5 37 6 6666 14.02
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Нельзя убивать надежду Признать – это продолжение конфликта, пусть и не военного, не признать – это плевок в душу жителям Донбасса, которые ещё в 2014 году сделали свой выбор…

5 130 6 24988 16.02
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Признание независимости ДНР и ЛНР положит конец кровопролитию Считаю, что Верховный главнокомандующий удовлетворит обращение и нашей страной независимый статус обеих республик будет признан. Владимир Владимирович дальновидный и мудрый политик…

5 108 6 21122 16.02
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Опять война или всё ограничится украинскими провокациями? Крым Зеленскому однозначно не вернуть, а вот Донбасс будет пробовать. Все козыри на руках, не считая минских соглашений. Запад поддерживает, жалеет, даёт оружие, клянёт Путина и даже денег насыпают…

5 205 6 40118 18.02
Блоги

МИД РФ: О захоронениях гражданских лиц в Донбассе Это — обнаруженное в 2021 году одно из многих массовых так называемых стихийных захоронений жертв украинской агрессии. По разным оценкам, таковых могут быть несколько десятков…

5 138 6 29513 17.02
Суть событий

Сергей Пархоменко ведущий: Сергей Пархоменко журналист

Сейчас мы видим попытку перевалить вину на противоположную сторону, попытку перепровоцировать провокацию. Вы говорили, что это мы на вас нападаем и эвакуировали ваше население? Нет, теперь на самом деле это вы на нас нападаете, и мы эвакуируем наше население…

5 31 6 6938 18.02
#слушать 51:11 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Интервью Агенты

гость: Александр Бондаренко историк разведки, писатель

Фитин. Начальник разведки Надо создавать вот этот двухполярный мир. Потому что американцы же после войны готовили вот эти удары. И если бы не работа нашей разведки, о которой можно еще долго рассказывать, у нас не было бы бомбы, и они могли бы нанести вот эти ядерные удары, зная, что им ничем не ответят…

5 27 6 9350 12.02
#слушать 42:11 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Борис Вишневский депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга (фракция «Яблоко»)

Никогда не соглашусь с войной против Украины Ни Байден, ни Макрон, ни Шольц, ни Джонсон не остановят Путина, если он решится начать войну. Остановить его можем только мы. Общими усилиями…

5 151 6 36265 13.02

Популярное за неделю

Новости

Видеообращения глав самопровозглашенных ДНР и ЛНР с сообщениями об эвакуации были записаны два дня назад При этом в ходе обращения произносятся слова, «сегодня, 18 февраля»...

5 97 6 37601
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

У Кремля нет другого аргумента, когда он пугает Запад, кроме своей непредсказуемости. И, мне кажется, что Путин подорвался на собственной гранате…

5 51 6 103180 12.02
#слушать 49:49 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3618820
«Судебные процессы Беларуси»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 5 6 8125 13.02
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Обращение к украинским властям и к украинскому народу Я никогда не поверю в то, что украинцы считают себя частью так называемого «западного мира» со всеми его вырожденческими «ценностями» и русофобской истерией…

5 175 6 276234 14.02
Блоги

+ Суд в колонии по новому делу в отношении Алексея Навального 00:37 Суд в колонии по новому делу в отношении Алексея Навального «Ну так и что? После всех этих ваших «украл миллиард и потратил на себя», вы что принесли в суд? Буквально материалы о том, что есть четыре человека — 300 тысяч жертвователей и 4 человека — которые написали заявления»...

5 129 6 94922 15.02
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9436108
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5170982

Сегодня в эфире