Мишустин подписал постановление, упрощающее импорт товаров с отдельных территорий самопровозглашенных ЛНР и ДНР

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Запрет в отношении сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, ввозимых в Российскую Федерацию, не применяется к товарам, происходящим из отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины», говорится в постановлении.