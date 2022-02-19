Мишустин подписал постановление, упрощающее импорт товаров с отдельных территорий самопровозглашенных ЛНР и ДНР

Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. «Запрет в отношении сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, ввозимых в Российскую Федерацию, не применяется к товарам, происходящим из отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины», говорится в постановлении.
2022-02-19T08:22:38+03:00
2022-02-19T08:22:38+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:22, 19 февраля 2022
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Фитин. Начальник разведки Надо создавать вот этот двухполярный мир. Потому что американцы же после войны готовили вот эти удары. И если бы не работа нашей разведки, о которой можно еще долго рассказывать, у нас не было бы бомбы, и они могли бы нанести вот эти ядерные удары, зная, что им ничем не ответят…