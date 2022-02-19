«Слуга народа»: Россия пытается искусственно создать повод для полномасштабной агрессии против Украины

Председатель партии опубликовала сообщение с таким заявлением в своем Telegram-канале, назвав его заявлением партии. «Украина не рассматривает возможности освобождения временно оккупированных территорий военным путем», — написала Елена Шуляк в своем Telegram-канале. По ее мнению, ситуация, образовавшаяся в Донбассе, — провокация РФ.

Также Шуляк обратилась к жителям самопровозглашенных республик с призывом ради безопасности перебраться на подконтрольные Украине территории: «Если вы сегодня чувствуете себя в опасности из-за нагнетания истерии оккупантами – приглашаем каждого из вас на подконтрольную Украине территорию, где вы найдете приют и помощь, а главное – безопасность. Создадим все условия для того, чтобы вы могли вести мирную и спокойную жизнь, как дома, потому что в Украине вы – всюду дома. И никакая агрессия или временная оккупация это не изменит».