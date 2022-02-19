Гинцбург: От укола «Спутником V» можно будет отказаться, если назальная вакцина покажет 100%-ную защиту

От укола «Спутником V» можно будет отказаться, если назальная вакцина покажет 100%-ную защиту в ходе испытаний, — директор центра Гамалеи Александр Гинцбург. Но если назальная вакцина на испытаниях покажет 70-80% результат — препараты нужно будет комбинировать, сказал вирусолог.

15 февраля в Москве стартовали клинические испытания назальной вакцины от COVID-19. Созданием препарата занимается компания «Генериум». При этом, две первые фазы испытаний продлятся 3 месяца. Однако вакцину в массовый оборот можно запускать уже на третьей стадии, заявил Гинцбург.

Клинические испытания назальной формы «Спутник V» были одобрены Минздравом России 12 октября. В них примет участие 500 добровольцев. Они продлятся до конца 2023 года.