Васильевская насосная станция в самопровозглашенной ДНР повреждена из-за обстрела

Об это сообщило представительство республики в совместном центре контроля и координации режима

прекращения огня (СЦКК). По его словам, повреждена насосная станция, а сам населенный пункт обесточен, без воды могут остаться тысячи человек. «Поступила оперативная информация о повреждениях васильевской насосной станции. В результате обстрела горит трансформатор No2, насосная станция первого подъема Южнодонбасского водопровода остановлена, населенный пункт Васильевка обесточен. Из-за остановки васильевской насосной станции донецкая фильтровальная станция переведена на резервную подачу воды», — говорится в заявлении, сообщает РИА Новости.