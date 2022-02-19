США пытается обесценить предложения по безопасности, перекладывая ответственность за происходящее вокруг Украины на РФ

США пытается обесценить предложения по безопасности и оказать давление на Россию, перекладывая ответственность на РФ за эскалацию в ситуации вокруг Украины. Так считает российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его мнению, США использует любой повод для очередного так называемого «вброса», чтобы «внушать общественности откровенную ложь». «Наша готовность принять мирных жителей Донбасса, опасающихся за свою жизнь, воспринимается Вашингтоном как элемент пропаганды, направленной на оправдание «неминуемого вторжения» на Украину», — сказал Антонов. Посол подчеркнул, что такие заявления — очередное проявление дезинформационной кампании против РФ.