США пытается обесценить предложения по безопасности, перекладывая ответственность за происходящее вокруг Украины на РФ

США пытается обесценить предложения по безопасности и оказать давление на Россию, перекладывая ответственность на РФ за эскалацию в ситуации вокруг Украины. Так считает российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его мнению, США использует любой повод для очередного так называемого «вброса», чтобы «внушать общественности откровенную ложь». «Наша готовность принять мирных жителей Донбасса, опасающихся за свою жизнь, воспринимается Вашингтоном как элемент пропаганды, направленной на оправдание «неминуемого вторжения» на Украину», — сказал Антонов. Посол подчеркнул, что такие заявления — очередное проявление дезинформационной кампании против РФ.
2022-02-19T07:28:01+03:00
2022-02-19T07:28:01+03:00
https://echo.msk.ru/news/2982242-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
07:28, 19 февраля 2022
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Фитин. Начальник разведки Надо создавать вот этот двухполярный мир. Потому что американцы же после войны готовили вот эти удары. И если бы не работа нашей разведки, о которой можно еще долго рассказывать, у нас не было бы бомбы, и они могли бы нанести вот эти ядерные удары, зная, что им ничем не ответят…