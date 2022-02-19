Десятки тысяч жителей Донбасса эвакуированы в Россию на фоне обострения ситуации в регионе

Более 3 тысяч жителей самопровозглашенной ДНР были эвакуированы в Россию. Об этом сообщает МЧС непризнанной республики. В ЛНР подсчитали, что на территорию России въехали 25 тысяч человек. Впрочем, речь идет о тех, кто покинул регион самостоятельно, на машине. Организованной колонной планирует вывезти еще 10 тысяч граждан. В целом же речь может идти о сотнях тысячах человек. Ростовская область уже получила из федерального бюджета 5 миллиардов рублей для выдачи денежной помощи беженцам. Согласно распоряжению президента, им полагается по 10 тысяч рублей.

Эвакуация началась накануне. Местные власти объяснили это ростом напряженности. Украина в ответ заверила в том, что не планирует никакие наступательные операции.