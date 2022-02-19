Антонов: обвиняя Россию в эскалации, США пытаются оказать на нее давление и обесценить предложения по безопасности

По словам посла РФ в США Антонова, заявления США о «неминуемом вторжении» на Украину — виток антироссийской дезинформационной кампании.
2022-02-19T06:47:25+03:00
2022-02-19T06:47:41+03:00
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06:47, 19 февраля 2022
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Фитин. Начальник разведки Надо создавать вот этот двухполярный мир. Потому что американцы же после войны готовили вот эти удары. И если бы не работа нашей разведки, о которой можно еще долго рассказывать, у нас не было бы бомбы, и они могли бы нанести вот эти ядерные удары, зная, что им ничем не ответят…