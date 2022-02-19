ФАС проведет проверку после жалоб граждан на рост цен на отопление

Об этом говорится на сайте ведомства. Там также напомнили, что тарифы на услуги ЖКХ устанавливают региональные власти, и посоветовали обращаться в Госжилинспекцию в случае завышения цен в платежных квитанциях.

Как пишет газета «Коммерсант», в соцсетях ранее начали появляться сообщения граждан о резко выросших счетах за отопление квартир в Коптево на севере Москвы и ряде других районов. Речь идет о повышении квартплаты почти на 20% в феврале 2022 года из-за перерасчета, который сделала ресурсная организация.