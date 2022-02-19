Об этом говорится на сайте ведомства. Там также напомнили, что тарифы на услуги ЖКХ устанавливают региональные власти, и посоветовали обращаться в Госжилинспекцию в случае завышения цен в платежных квитанциях.
Как пишет газета «Коммерсант», в соцсетях ранее начали появляться сообщения граждан о резко выросших счетах за отопление квартир в Коптево на севере Москвы и ряде других районов. Речь идет о повышении квартплаты почти на 20% в феврале 2022 года из-за перерасчета, который сделала ресурсная организация.
ФАС проведет проверку после жалоб граждан на рост цен на отопление
Об этом говорится на сайте ведомства. Там также напомнили, что тарифы на услуги ЖКХ устанавливают региональные власти, и посоветовали обращаться в Госжилинспекцию в случае завышения цен в платежных квитанциях.