В Пентагоне считают, что Россия не блефует и действительно намеревается напасть на Украину

Глава военного ведомства Ллойд Остин в интервью телеканалу ABC сказал, что вблизи границы размещено «все, что нужно для успешного вторжения» — не только боевые вооружения, но и средства логистической и медицинской поддержки, а также авиация.

Сегодня президент США сказал, что по его данным Россия намерена напасть в ближайшие дни. В Москве неоднократно заявляли, что не планируют вторжение.