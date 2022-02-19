В Ростовской области на границе с Донбассом функционируют 15 пунктов пропуска

Врио главы МЧС Чуприян, прибывший в Ростовскую область по распоряжению президента РФ, дал поручение определить, какие российские регионы также могут принять беженцев. Ранее в Ростовскую область, куда эвакуируют жителей Донбасса, прибыли главы МЧС и Роспотребнадзора.