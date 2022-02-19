США обвинили Россию в кибератаках на украинские банки

Как говорится на сайте Белого дома, Вашингтон считает, что российские киберпреступники, вероятно, нацелились на украинское правительство, включая военные и критически важные сети, для сбора разведывательной информации и «подготовки к проведению подрывных киберопераций».

В начале недели в украинском сегменте интернета произошел крупный сбой. Служба безопасности Украины сообщала о возбуждении уголовного дела, но отмечала, что говорить об исполнителях рано, хотя и виден след иностранных спецслужб. В посольстве РФ в США отвергли обвинения в причастности России к кибератакам на Украину. Ранее и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об аналогичной позиции Кремля.