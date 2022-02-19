Украинские силовики дважды обстреляли село Стыла и поселок Шахта имени Гагарина

Представительство непризнанной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщает о том, что были выпущены мины из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибром 120 миллиметров. Также в СЦКК утверждают, что украинские силовики пятый раз за ночь обстреляли Докучаевск.
2022-02-19T04:32:30+03:00
2022-02-19T05:01:17+03:00
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04:32, 19 февраля 2022
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Фитин. Начальник разведки Надо создавать вот этот двухполярный мир. Потому что американцы же после войны готовили вот эти удары. И если бы не работа нашей разведки, о которой можно еще долго рассказывать, у нас не было бы бомбы, и они могли бы нанести вот эти ядерные удары, зная, что им ничем не ответят…