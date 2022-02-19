Украинские силовики дважды обстреляли село Стыла и поселок Шахта имени Гагарина

Представительство непризнанной ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщает о том, что были выпущены мины из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибром 120 миллиметров. Также в СЦКК утверждают, что украинские силовики пятый раз за ночь обстреляли Докучаевск.