Главный санитарный врач Анна Попова сказала, что всех беженцев протестируют на коронавирус в местах проживания, а не на границе. Это должно произойти в течение двух дней. Она оценила ситуацию с коронавирусом в самопровозглашенных ДНР и ЛНР как более тяжелую, чем в России.