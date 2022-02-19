Главный санитарный врач Анна Попова сказала, что всех беженцев протестируют на коронавирус в местах проживания, а не на границе. Это должно произойти в течение двух дней. Она оценила ситуацию с коронавирусом в самопровозглашенных ДНР и ЛНР как более тяжелую, чем в России.
2022-02-19T04:15:59+03:00
2022-02-19T04:16:15+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:15, 19 февраля 2022
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