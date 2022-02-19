Жительница непризнанной ДНР в интервью SHOT рассказала об обстановке в республике

Ирина проживает в поселке Зайцево, вблизи к Горловке. По ее словам, обстрелы, которые можно услышать на записи, проходят с частотой в 40 минут. Жители прячутся в подвалах. Дети эвакуированы в Ростовскую область.

Источник видео: SHOT