ОПЕК+ планирует включить Иран в сделку об ограничении поставок нефти

Это произойдет в случае снятия американских санкций, рассказали агентству Reuters источники, близкие к организации. Государство является членом картели, но освобождено от обязательств по сокращению добычи, поскольку находится под ограничениями.

Сейчас Иран добывает 2,5 миллиона баррелей нефти в сутки, что почти на полтора миллиона меньше, чем в 2018 году, когда США вышли из ядерного соглашения и наложили на него санкции, запретив многим крупным импортерам покупать иранскую нефть.