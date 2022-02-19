НАТО повышает готовность тысяч солдат альянса

Как утверждает агентство dpa со ссылкой на источник, речь идет о силах быстрого реагирования. Отмечается, что теперь они должны быть в состоянии готовности выдвинуться в район конфликта в течение недели, а не месяца, как это было ранее.

Решение Североатлантического альянса принято на фоне обострения ситуации в Донбассе. Руководители самопровозглашенных ЛНР и ДНР накануне обвинили Украину в подготовке нападения и начали эвакуацию граждан в Россию.