Беженцев из ДНР в субботу начнут эвакуировать в Ростовскую область поездами, заявили в МЧС самопровозглашенной республики. В Ростовской области накануне был введен режим повышенной готовности в связи с организацией приема беженцев. О готовности принять их сообщали и другие российские регионы.