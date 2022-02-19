Беженцев из ДНР в субботу начнут эвакуировать в Ростовскую область поездами, заявили в МЧС самопровозглашенной республики. В Ростовской области накануне был введен режим повышенной готовности в связи с организацией приема беженцев. О готовности принять их сообщали и другие российские регионы.
2022-02-19T02:32:16+03:00
2022-02-19T03:04:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:32, 19 февраля 2022
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