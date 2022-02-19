Обнаружен документ подтверждающий позицию НАТО по нерасширению в начале 1990-х

Немецкое издание Der Spiegel нашло документ, подтверждающий позицию НАТО по нерасширению в начале 1990-х. Он был обнаружен в Британском национальном архиве и ранее носил гриф «секретно». Речь идет о протоколе встречи представителей МИД США, Великобритании, Франции и Германии в Бонне. Там обсуждали безопасность Польши и других стран Восточной Европы. Варшава и Будапешт уже какое-то время говорили о своем интересе к вступлению в Североатлантический альянс. Однако Лондон, Вашингтон, Берлин и Париж посчитали членство в НАТО для стран Восточной Европы «неприемлемым».

Российский президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что в НАТО обещали не двигаться на восток, но «надули» Россию.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в свою очередь заявил, что альянс никогда не давал обязательств не расширяться.