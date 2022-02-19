Власти Ростовской области получили 5 миллиардов рублей на выплаты беженцам из Донбасса

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на руководство региона, вскоре власти смогут начать выплачивать по 10 тысяч рублей всем беженцам. Ранее это распорядился сделать президент Владимир Путин.

В Ростовской области накануне был введен режим повышенной готовности в связи с организацией приема беженцев. О готовности принять их сообщали и другие российские регионы.