Более 1,1 тысячи человек прошли через КПП в Ростовскую область из непризнанных Донецкой и Луганской республик

Как рассказали местные власти, в пунктах временного размещения в Ростовской области находятся 373 беженца из Донбасса. Свыше 2 миллионов экспресс-тестов на ковид будут вскоре отправлены в пункты временного размещения в Ростовской области. Ранее сообщалось о работы Роспотребнадзора по выявлению признаков заболеваний на КПП среди прибывающих из самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
2022-02-19T02:14:45+03:00
2022-02-19T02:17:57+03:00
https://echo.msk.ru/news/2982188-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:14, 19 февраля 2022
Загрузка комментариев...