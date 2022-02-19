Z Архив новостей новости
5 3 6 127
02:14, 19 февраля 2022

Более 1,1 тысячи человек прошли через КПП в Ростовскую область из непризнанных Донецкой и Луганской республик

Как рассказали местные власти, в пунктах временного размещения в Ростовской области находятся 373 беженца из Донбасса. Свыше 2 миллионов экспресс-тестов на ковид будут вскоре отправлены в пункты временного размещения в Ростовской области. Ранее сообщалось о работы Роспотребнадзора по выявлению признаков заболеваний на КПП среди прибывающих из самопровозглашенных ДНР и ЛНР.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Вячеслав Володин: Преступления Киева замалчиваются Вашингтоном и Брюсселем Речь идёт о гибели людей во время госпереворота в 2014 году, при поджоге Дома профсоюзов в Одессе, во время проведения карательных операций в Донбассе. Что это, если не геноцид?..

5 219 6 14463 18.02
Новости

В Киеве готовы к полной эвакуации города в случае вторжения России на Украину Власти разработали план действий в чрезвычайной ситуации…

5 71 6 7107
Новости

В Ростовской области в ближайшее время развернут пункты временного размещения на 10 тыс. мест Они будут предназначаться для эвакуированных жителей Донбасса…

5 64 6 6724
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Грибникам на заметку Не удивлюсь, если в следующий раз в небе над шведскими АЭС местными журналистами будут замечены валькирии Вооружённых сил России…

5 92 6 9904 17.02
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Британской стороне пора извиниться Мы к британским границам, например, и не подводили войска, а «напасть», по мнению предыдущего поколения лондонской политической мысли, на Британию сумели в районе солсберецких шпилей…

5 73 6 8104 15.02
Новости

Фото ТАСС Глава непризнанной ДНР Пушилин заявил, что Украина может начать наступление на Донбасс в любой момент Денис Пушилин отметил, что из непризнанной республики эвакуируются в основном женщины и дети, мужчины остаются в ДНР…

5 55 6 6378
Новости

Лавров призвал Запад вести диалог «по понятиям»: «пацан сказал — пацан сделал» Об этом он сказал в интервью RT, рассуждая о предложенных Москвой взаимных гарантиях безопасности…

5 61 6 7692
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Пусть знают наших Ни разу не видела, чтобы США платили хоть что-то для защиты свободы. Даже по счетам ни разу не заплатили. Зато я видела, как Россия обеспечила защиту демократии в Крыму…

5 131 6 17089 16.02
Блоги

«Самогипноз о неизбежности российского нападения упорно продолжается» Посольство России в США: Призываем госдепартамент не подпитывать «милитаристский угар» журналистов…

5 82 6 10740 17.02
Новости

Российские производители уменьшают размер упаковок, чтобы сохранить прежнюю стоимость товаров На цены влияет повышение себестоимости продуктов…

5 80 6 10568
Новости

В Ростовскую область начали прибывать первые автобусы с беженцами из непризнанной ДНР Также МЧС России заявило, что в область вылетела глава Роспотребнадзора, специалисты Минздрава для работы с беженцами…

5 56 6 7847
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Опять война или всё ограничится украинскими провокациями? Крым Зеленскому однозначно не вернуть, а вот Донбасс будет пробовать. Все козыри на руках, не считая минских соглашений. Запад поддерживает, жалеет, даёт оружие, клянёт Путина и даже денег насыпают…

5 186 6 32148 18.02
Блоги

Вячеслав Володин: Обращение к Президенту России о необходимости признания ДНР и ЛНР будет направлено незамедлительно Киев не соблюдает Минские договорённости. Наши граждане и соотечественники, проживающие в Донбассе, нуждаются в помощи и поддержке…

5 48 6 8423 15.02
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

О правовых основаниях членства Российской Федерации в ООН и безграмотности деятелей их оспаривающих Очевидная деградация дипломатической и юридической подготовки представителей англосаксонской школы мысли распространяется и на вассалов…

5 37 6 6661 14.02
Новости

Фото Reuters РКН снова потребовал от сайта «Эха Москвы» и еще ряда изданий удалить материалы о расследованиях Навального Основанием для удаления стали сведения о Фонде борьбы с коррупцией, который летом прошлого был признан экстремисткой организацией и запрещен…

5 39 6 7077
Новости

WADA обвинило российских коллег в задержке проверки допинг-пробы фигуристки Камилы Валиевой ам считают, что спортсменку нельзя было допускать к участию в Олимпиаде в Пекине…

5 42 6 7965

Популярное за неделю

Новости

Глава самопровозглашенной ДНР объявил эвакуацию жителей республики в Россию По договоренности с руководством РФ в Ростовской области готовы места приема и размещения граждан, сообщил Пушилин…

5 105 6 40975
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

У Кремля нет другого аргумента, когда он пугает Запад, кроме своей непредсказуемости. И, мне кажется, что Путин подорвался на собственной гранате…

5 51 6 102831 12.02
#слушать 49:49 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3618820
«Судебные процессы Беларуси»: Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 5 6 8109 13.02
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Обращение к украинским властям и к украинскому народу Я никогда не поверю в то, что украинцы считают себя частью так называемого «западного мира» со всеми его вырожденческими «ценностями» и русофобской истерией…

5 175 6 273839 14.02
Блоги

+ Суд в колонии по новому делу в отношении Алексея Навального 00:37 Суд в колонии по новому делу в отношении Алексея Навального «Ну так и что? После всех этих ваших «украл миллиард и потратил на себя», вы что принесли в суд? Буквально материалы о том, что есть четыре человека — 300 тысяч жертвователей и 4 человека — которые написали заявления»...

5 128 6 94834 15.02
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9436000
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5170817

Сегодня в эфире