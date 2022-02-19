Более 1,1 тысячи человек прошли через КПП в Ростовскую область из непризнанных Донецкой и Луганской республик

Как рассказали местные власти, в пунктах временного размещения в Ростовской области находятся 373 беженца из Донбасса. Свыше 2 миллионов экспресс-тестов на ковид будут вскоре отправлены в пункты временного размещения в Ростовской области. Ранее сообщалось о работы Роспотребнадзора по выявлению признаков заболеваний на КПП среди прибывающих из самопровозглашенных ДНР и ЛНР.