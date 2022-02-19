Госсекретарь США Блинкен принял предложение РФ о встрече с главой МИД Лавровым 23 февраля

Россия, по данным газеты «Коммерсант», еще не определилась с форматом встречи главы МИД и госсекретаря США. В Белом доме подтвердили, что контакт запланирован на следующую среду, 2 февраля. Как ранее сообщало издание, переговоры Сергея Лаврова и Энтони Блинкена могут состояться на следующей неделе, но не в Женеве, как в прошлый раз, а скорее всего в Хельсинки. Главной темой второй встречи, как ожидается, станет реакция России на ответ американской стороны по гарантиям безопасности.
2022-02-19T02:10:40+03:00
2022-02-19T02:10:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:10, 19 февраля 2022
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