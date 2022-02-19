Спикер Госдумы Володин обвинил украинского президента в провоцировании «большой войны»

Вячеслав Володин написал в своем Телеграм-канале, что Владимир Зеленский не пошел бы на эти шаги без поддержки извне. Глава нижней палаты российского парламента также считает, что в случае начала войны ее главной ареной станет Европа. Он добавил, что Россия не хочет войны, но защитит своих граждан и соотечественников, живущих в Донбассе, если возникнет угроза их жизни.

Накануне власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР объявили эвакуацию граждан на территорию России. Непризнанные республики утверждают, что Украина готовится к нападению. В Киеве это отрицают.