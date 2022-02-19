ОБСЕ зафиксировала в Донецкой области за сутки 222 нарушения режима прекращения огня

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует значительный рост активности вдоль линии соприкосновения в Донбассе. В Донецкой области за сутки зафиксировано 222 нарушения режима прекращения огня, включая 135 взрывов, утверждается в заявлении миссии ОБСЕ. Организация призывает отказаться от враждебной, подрывной риторики и прилагать усилия к снижению напряженности в районе.