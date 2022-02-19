ОБСЕ зафиксировала в Донецкой области за сутки 222 нарушения режима прекращения огня

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует значительный рост активности вдоль линии соприкосновения в Донбассе. В Донецкой области за сутки зафиксировано 222 нарушения режима прекращения огня, включая 135 взрывов, утверждается в заявлении миссии ОБСЕ. Организация призывает отказаться от враждебной, подрывной риторики и прилагать усилия к снижению напряженности в районе.
2022-02-19T01:38:48+03:00
2022-02-19T01:58:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:38, 19 февраля 2022
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