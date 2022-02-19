Санкции Запада не затронут экспорт энергоносителей и систему SWIFT

Санкции Запада в случае российского вторжения на Украину не затронут экспорт энергоносителей. Кроме того, по словам представителя Белого дома, в пакет ограничений, вероятно, не войдет отключение от межбанковской системы платежей SWIFT.

При этом Россия, будет изолирована от глобальных финансовых рынков, лишена доступа к сложным технологиям, столкнется с оттоком капитала и растущим давлением на ее валюту, всплеском инфляции, а также более высокой стоимостью заимствований. В Вашингтоне считают, что вторжение станет «стратегическим поражением для России».