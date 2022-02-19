Президент США Байден обвинил непризнанные ДНР и ЛНР в нарушении режима прекращения огня в Донбассе

Доказательств того, что Киев планирует атаку на Донбасс, нет, заявил глава Белого дома в ходе пресс-конференции. По словам американского президента, нелогично было бы предположить, что именно сейчас Украина, имея 150 тысяч войск у своих границ, пойдет на эскалацию многолетнего конфликта. По словам Джо Байдена, решение Зеленского лететь на Мюнхенскую конференцию не самое мудрое. Но это его выбор: оставаться на Украине или нет. Американский лидер отметил, что Россия, напав на Украину до встречи Лаврова и Блинкена, захлопнет дверь для дипломатии. Президент США Байден в ходе пресс-конференции также в очередной раз подтвердил готовность ввести санкции против России из-за ситуации вокруг Украины, но Кремлю не поздно вернуться за стол переговоров. На вопрос журналиста о вторжении России на Украину президент США Байден ответил утвердительно, однако подчеркнул дальнейшую приверженность Белого дома вести дипломатические отношения с Кремлем. Президент США считает, что Россия намерена напасть на Украину в ближайшие дни. Выступая на брифинге Джо Баден сказал, что у Вашингтона есть основания полагать, что целью российских войск станет Киев. Глава Белого дома заверил, что США продолжат оказывать Украине поддержку, в том числе поставками оружия, хотя и не намерены посылать на ее защиту свои войска. На Россию же — если атака все-таки случится — США и их союзники готовы наложить новые «строгие санкции». В Москве неоднократно заявляли, что не планируют вторжение.