Красный Крест не участвует в эвакуации жителей Донбасса в Россию, но не прекращает работу на Украине

Международный комитета Красного Креста не участвует в эвакуации жителей Донбасса в Россию, рассказал представитель Международного комитета агентству РИА Новости. Однако, как заявил интервьюируемый, Красный Крест не прекращает функционировать по обе стороны линии соприкосновения. 6 подразделений Красного Креста продолжат работу на территории Украины.