Красный Крест не участвует в эвакуации жителей Донбасса в Россию, но не прекращает работу на Украине

Международный комитета Красного Креста не участвует в эвакуации жителей Донбасса в Россию, рассказал представитель Международного комитета агентству РИА Новости. Однако, как заявил интервьюируемый, Красный Крест не прекращает функционировать по обе стороны линии соприкосновения. 6 подразделений Красного Креста продолжат работу на территории Украины.
2022-02-19T00:18:02+03:00
2022-02-19T00:26:16+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:18, 19 февраля 2022
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