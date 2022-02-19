Роспотребнадзор в Ростовской области выявляет прибывающих из непризнанной ДНР с признаками заболеваний

Сотрудники Роспотребнадзора в Ростовской области работают на КПП для выявления эвакуированных граждан непризнанной ДНР с признаками заболеваний, сообщили в службе. Также там утверждают, что особое внимание будет уделено питанию детей, эвакуированных из республики.