Роспотребнадзор в Ростовской области выявляет прибывающих из непризнанной ДНР с признаками заболеваний

Сотрудники Роспотребнадзора в Ростовской области работают на КПП для выявления эвакуированных граждан непризнанной ДНР с признаками заболеваний, сообщили в службе. Также там утверждают, что особое внимание будет уделено питанию детей, эвакуированных из республики.
2022-02-19T00:08:09+03:00
2022-02-19T00:08:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:08, 19 февраля 2022
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