В Ростовскую область начали прибывать первые автобусы с беженцами из непризнанной ДНР

Об этом сообщает ТАСС. Также МЧС России заявило, что в область вылетела глава Роспотребнадзора, специалисты Минздрава для работы с беженцами.
Корреспондент РИА Новости передает, что из Луганска эвакуированы первые 55 человек.
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Об этом сообщает ТАСС. Также МЧС России заявило, что в область вылетела глава Роспотребнадзора, специалисты Минздрава для работы с беженцами.
Корреспондент РИА Новости передает, что из Луганска эвакуированы первые 55 человек.