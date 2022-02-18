The Insider: Видеообращения глав самопровозглашенных ДНР и ЛНР с сообщениями об эвакуации были записаны два дня назад

Интернет-издание The Insider* сообщает, что видеообращения глав самопровозглашенных ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, в которых они говорят о необходимости эвакуировать население из-за угрозы со стороны Киева, были записаны два дня назад. На это обратили внимание эксперты, анализируя ролики. При этом Пушилин в своей речи акцентировал на том, что говорит ее сегодня.

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