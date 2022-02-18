Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он допустил провокации со стороны России, но заверил, что у Украины есть возможности для реагирования Вооруженными силами.
Данилов также заверил граждан, что власть понимает угрозы, но вторжения не видит.
Киев не видит полномасштабного вторжения на территорию Украины
Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он допустил провокации со стороны России, но заверил, что у Украины есть возможности для реагирования Вооруженными силами.