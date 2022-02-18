Киев не видит полномасштабного вторжения на территорию Украины

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Он допустил провокации со стороны России, но заверил, что у Украины есть возможности для реагирования Вооруженными силами.



Данилов также заверил граждан, что власть понимает угрозы, но вторжения не видит.