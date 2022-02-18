Глава ВОЗ: мир не готов к новой пандемии, которая может начаться после нынешней

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что все «зависит от нашего выбора и того, насколько мы готовы». При этом, по его словам, долгое время звучали голоса о неготовности к пандемии, которая произошла с появлением коронавируса.