Глава ВОЗ: мир не готов к новой пандемии, которая может начаться после нынешней

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что все «зависит от нашего выбора и того, насколько мы готовы». При этом, по его словам, долгое время звучали голоса о неготовности к пандемии, которая произошла с появлением коронавируса.
2022-02-18T21:40:46+03:00
2022-02-18T21:40:46+03:00
https://echo.msk.ru/news/2982140-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:40, 18 февраля 2022
Загрузка комментариев...